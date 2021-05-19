الكاظمي من واسط: السلاح ليس حلاً

2021/05/19 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن السلاح ليس حلا، ولا فرض الارادات عبر السلاح المنفلت حل، انما الانتخابات والمشاركها بها هي من تغير الوضع نحو الاحسن.وقال الكاظمي خلال […]

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