2021/05/19 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أعلن محافظ المثنى أحمد منفي، اليوم الأربعاء، عن منح مبلغ 500 مليون دينار من موازنة المحافظة لعام 2021 للمساهمة في علاج المصابين بمرض السرطان من أبناء المحافظة.وأكد منفي في تصريح خاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخصيص 500 مليون دينار دعماً لعلاج المصابين بمرض السرطان المركز الخبري الوطني.

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