الصحة منزعجة من هؤلاء الاشخاص: لجأنا للقضاء

2021/05/19 | 10:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، اقتراب اعداد الملقحين في عموم البلاد من عتبة 500 ألف، فيما اكدت نيتها الوصول الى تلقيح 50 % من النسبة الكلية المستهدفة البالغة 8 ملايين مواطن حتى نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، في تصريح تابعه NRT عربية (19 آيار 2021)، إن "اعداد الملقحين اقتربت من نصف مليون شخص، مع الاستمرار بعملية التطعيم، حيث شهد الاسبوعان الماضيان تسجيل اعداد كبيرة عبر المنصة الالكترونية".

واضاف ان "اعدادا كبيرة من الملقحين لم يأخذوا الجرعة الثانية حتى الان، وتطمح الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول الى 20 % من مجموع السكان كنسبة اولية للتطعيم، لذلك يجب تلقيح 8 ملايين نسمة في البلد".

واوضح البدر ان "الوزارة حددت الوصول لنسبة 50 % من الملقحين حتى نهاية العام الحالي"، مؤكدا "اتخاذ اجراءات قضائية مع اشخاص قاموا بمهاجمة برنامج التحصين ولقاح كورونا، وتم التعرف على البعض منهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وذكر ان "الملاكات الطبية بحاجة الى وقت للتقييم العلمي للموقف الوبائي المبني على اسس علمية، وما زال الوقت مبكرا لتجاوز ازمة الوباء لان خطورته ما زالت قائمة".

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