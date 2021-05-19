وزير الخارجية اللبناني يقدم طلباً لإعفائه من المنصب

2021/05/19 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا، اليوم الاربعاء، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "شربل وهبة سيتوجه إلى السراي الحكومية بعد لقائه رئيس الجمهورية، على أن يعلن بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، تنحيه عن ممارسة مهامه في الخارجية".

وكان وهبة قال في مقابلة تلفزيونية، إن "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر".

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج، قال وهبة إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم: "من الذي مولهم إذا، أنا؟".

وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الأستوديو معترضا على مهاجمة الضيف السعودي، المحلل السياسي سلمان الأنصاري، للرئيس اللبناني، ميشال عون، قائلا: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".

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