الكاظمي: فرض الإرادات عبر السلاح المنفلت ليس حلا

2021/05/19 | 10:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى محافظة واسط، بأن فرض الارادات عبر السلاح المنفلت ليس حلاً، مبيناً أن الانتخابات والمشاركة بها هي من تغير الوضع نحو الاحسن.ونقل المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ابرز ما تحدث به الكاظمي خلال عدة لقاءات اجراها مع عدد من خريجي كلية الزراعة […]

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