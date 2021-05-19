بعض المحافظات مارست ضغطاً حقيقياً على الوزارة.. مصدر يكشف قصة نقص الطاقة الكهربائية في كربلاء

2021/05/19 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع، الاربعاء، ان حصة

محافظة كربلاء من الطاقة الوطنية تبلغ

500 ميغاواط منها 200 ميغاواط خطوط طوارئ،

فيما اوضح ان بعض المحافظات حصلت على

زيادة في حصتها بسبب ضغوطات حقيقية

مارستها حكوماتها الم

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