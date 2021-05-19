2021/05/19 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طهرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأربعاء، أربع قرى بعملية لتعقب خلايا الإرهاب غرب كركرك.وقال إعلام الحشد في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن القرى المطهرة هي “يرغون العليا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج عمليات الحشد غرب كركوك: انطلقت من 5 محاور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج عمليات الحشد غرب كركوك: انطلقت من 5 محاور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج عمليات الحشد غرب كركوك: انطلقت من 5 محاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).