رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بمعالجة عقبات تسلم الحنطة من الفلاحين

2021/05/19 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن تغيير الواقع يكون بالمشاركة الواسعة بالانتخابات مبينا ان السلاح ليس حلاً جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة واسط

وخلال لقاءات اجراها مع عدد من خريجي كلية الزراعة والفلاحين في محافظة واسط عبر الكاظمي عن اسفه لتضرر الزراعة في العراق بسبب عقود طويلة من الحروب والصراعات مبينا انه ليس من المقبول أن يستورد العراق محاصيل زراعية وقد كان منتجا لها منذ بعيد الازمان.

واكد الكاظمي ان العراق نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية..



داعيا الى تطوير العمل الزراعي في العراق.

واكد مكتب الكاظمي في بيان ان الاخير تفقد سير العمل في سايلو الدبوني بمحافظة واسط ووجه بمعالجة عقبات تسلم الحنطة من الفلاحين.

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