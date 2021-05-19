2021/05/19 | 11:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وزير الدفاع جمعة عناد، الأربعاء، الى محافظة البصرة للاطلاع على الاوضاع الامنية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آيار 2021)، إن "الفريق الركن جمعة عناد زار عمليات البصرة ويلتقي القادة الأمنيين في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يصل البصرة للاطلاع على الأوضاع الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يصل البصرة للاطلاع على الأوضاع الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).