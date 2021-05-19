2021/05/19 | 11:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الرئيس ميشال عون استقبل اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، وتسلم منه كتاباً يطلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية.

وجاء الطلب بعد تصريحات مسيئة من الوزير لدول الخليج، وأثارت رفضاً واستنكاراً واسعاً.

وألمح الوزير في مقابلة تليفزيونية إلى مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي، لأنه “من أهل البدو”.

التالي

منذ ساعتين

25.5 مليون إصابة بكورونا في الهند

منذ 3 ساعات

إسرائيل تنفي الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

منذ 14 ساعة

انهيار “قوس داروين” الشهير في جزر غالاباغوس

منذ 14 ساعة

هنية يدعو خامنئي إلى “تحرك فوري”

منذ 16 ساعة

المخابرات إلاسرائيلية تضع هنية والسنوار على قائمة الأهداف

منذ 17 ساعة

حصيلة جديدة لضحايا العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

منذ 18 ساعة

حزب تركي يحذر من حرب “عالمية أو إقليمية”

منذ 21 ساعة

الخزانة الأمريكية تعاقب شركات في تركيا موّلت داعش

منذ 21 ساعة

نزوح أكثر من 58 ألف مدني في غزة

منذ 22 ساعة

إضراب شامل في فلسطين تنديداً بالعدوان الإسرائيلي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إساءته لدول الخليج…استقالة وزير الخارجية اللبناني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إساءته لدول الخليج…استقالة وزير الخارجية اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).