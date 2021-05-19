بافل طالباني يطلق مبادرة لتوحيد الاطراف الكوردستانية

2021/05/19 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق بافل طالباني الرئيس المشترك لاتحاد الوطني الكوردستاني مبادرة لوحدة الصف الكوردي واتفاق جميع الاطراف السياسية على التوجه الى بغداد بوفد موحد.

وقال بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مشاركته في مؤتمر الوحدة والدستور: نحن نقترب من عملية انتخابية وهناك عشرات الآلاف من المواطنين سيقاطعون الانتخابات وهم ممتعضون منا، نستطيع اليوم الاتفاق فيما بيننا وافراح شعبنا الآن هنا.

واضاف: نستطيع الاتفاق الآن وفي هذا المؤتمر على ان نشكل لوبي كوردي مشترك والتوجه الى بغداد بعد الانتخابات بوفد كوردي موحد يضم جميع الاحزاب والاطراف الكوردستانية وتوحيد اصواتنا ومقاعدنا معاً.

وتابع: هذا الخطوة بسيطة جداً وستسعد شعبنا وسنعلم الجميع باننا اخطائنا ومن الطبيعي ان يخطئ الانسان لكننا سنتفق على عدم تكرار الاخطاء السابقة وهنا نستطيع الاتفاق على ذلك الآن وتشكيل اللوبي الكوردي الموحد.

PUKmedia خاص

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