التنسيق بين البيشمركة والجيش يحسم المعركة ضد داعش

2021/05/19 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة وجود تنسيق عال بينها وبين قوات البيشمركة، فيما شدد خبير استراتيجية على اهمية هذا التنسيق لدحر الارهاب.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي قوه إن "هناك عملاً كبيراً تقوم به قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، حيث تم فتح مراكز مهمة للتنسيق في حركة القطعات ومتابعة العمليات الإرهابية لسد الثغرات الموجودة على الحدود العراقية السورية"، لافتاً الى أن "القوات الأمنية ستعمل مع حرس الإقليم على سد الثغرات وتقريب المسافات التي كانت تستغلها عصابات داعش الإرهابية للتواجد فيها لاسيما المناطق الجبلية الوعرة التي يصعب فيها حركة المشاة، والمشاة الآلي والراجلة".

وأشار الى أن "هذا التنسيق العالي وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية سيسهمان في استقرار الوضع سواء في الحدود العراقية السورية أو في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك".

من جانبه قال الخبير الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي في حديث لـ PUKmedia، ان التنسيق الاتحادي مع البيشمركة ضروري لادارة المعركة لاسيما ان هناك ثغرات لطالما استثمرت من قبل التنظيم الارهابي في المناطق التي تمثل قواطع العمليات، بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

وأضاف الشريفي ان "رفع منسوب التعاون وسد الثغرات ضرورة من ضرورات ادارة المعركة"، مشددا على ان "تمكين البيشمركة والاسايش من الارض وجعلهم جزءا من ادارة المعركة سيحسم المعركة مع تنظيم داعش بشكل كبير جدا".

PUKmedia / خاص

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