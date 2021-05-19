الخدمات النيابية تقدِّم مقترحاً لتوفير الخدمات للمواطنين

2021/05/19 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبيقدَّمت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، مقترحاً لتوفير الخدمات للمواطنين، فيما دعت إلى إشراك القطاع الخاص بخدمة التنظيف.وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمل البلديات ليس بمستوى الطموح أحياناً، وإن هناك ضعفاً في الأداء الرقابي من قبل نواب لمديري البلديات".وأضاف "هناك مشاكل وسوء خدمات في دوائر البلدية، رغم أن معظم البلديات تعمل بتمويل ذاتي ولديها امكانية مالية وجباية كافية"، مبيناً "تحدثت مع امين بغداد الأسبق والحالي حول موضوع الجباية، كونها تعدُّ مورداً اساسياً لأمانة بغداد".وأكد السهلاني أن "بلدية المنصور وبلدية الأعظمية تمتلك اموالاً كثيرة، ولديها تمويل كافٍ، لكنَّ الشوارع بتلك المنطقتين تعاني من التخسفات"، لافتاً إلى أن "المواطن يمثل نحو 80 بالمئة من العمل الخدمي في المناطق السكنية".وتابع "اطلعت خلال زيارتي إحدى مناطق بغداد ، على قيام اهالي المنطقة بحملة تطوعية، وضعوا خلالها الإنارة في أعمدة الكهرباء، فضلاً عن طلاء الشوارع". وشدد السهلاني "لابد من ايجاد شركات قادرة على تقديم الخدمات بمشاركة الدولة"، لافتاً الى أنه "في حال تكليف الدوائر البلدية بخدمة التنظيف، فعليها اشراك القطاع الخاص بشكل مقنن ومنظم".

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