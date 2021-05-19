مقتل منتسب امني بهجوم مسلح لداعش في ديالى

2021/05/19 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر محلي في ديالى، الاربعاء، بمقتل منتسب في الصحوة اثر هجوم شنه داعش على نقطة امنية في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (19 ايار 2021)، ان عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة امنية تابعة للصحوة في قرية البو فياض جنوب بهرز ما ادى الى مقتل منتسب امني".

واضاف المصدر ان "قوات من الجيش وصلت الى مكان الحادث لاسناد النقطة وشنت حملة تمشيط بحثا عن المهاجمين".

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