خطف فتاة في بغداد من قبل مجموعة اشخاص.. والقوات الامنية تكشف التفاصيل

2021/05/19 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

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اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفيها في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

وقال رسول في تغريدة له على تويتر اليوم (19 آيار 2021) انه "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود حالة خطف لفتاة في ناحية جسر ديالى شرعت وعلى الفور مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والامن بعملية بحث وجمع ومقاطعة المعلومات الاستخباراتية وبوقت قياسي تم التوصل الى مكان المختطفة وتحريرها".

واضاف انه "تم اعتقال العصابة التي قامت بعملية الخطف والمكونة من خمسة اشخاص، حيث كانت الفتاة محتجزة في أحد الدور المتروكة في منطقة التأميم - ناحية جسر ديالى، تم العمل بالتنسيق والتعاون مع اللواء الاول التابع للفرقة الأولى شرطة اتحادية ومكتب مكافحة اجرام المدائن".

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