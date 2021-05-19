الهند تسجل 4529 حالة وفاة بكورونا وأكثر 267 ألف إصابة خلال 24 ساعة

2021/05/19 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت الهند، اليوم الاربعاء، 267 ألفا و334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 25 مليونا و496 ألفا و330 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنّ "البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 4529 وفاة جديدة في أعلى حصيلة وفيات يومية، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 283 ألفا و248 شخصا".

وأفادت بأنّ "389 ألفا و851 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 21 مليونا و986 ألفا و363 شخصا".

ووفقا لأحدث البيانات، "يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 3 ملايين و226 ألفا و719 شخصا".

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