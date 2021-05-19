الموارد المائية: ستكون مناسيب دجلة والفرات في اعلى مستوياتها بعد شهرين

2021/05/19 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

جددت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، تأكيدها بعدم وجود شح في المياه، فيما أشارت إلى أن انخفاض مناسيب دجلة والفرات من ضمن خططها، لافتة الى ان مناسيب النهرين ستكون في اعلى مستوياتها بعد شهرين.

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه “لا يوجد شح في مياه دجلة والفرات”، مبينا أنه “اذا لم تكن هناك حاجة للمياه فالأفضل تخزينها في الخزانات واطلاقها عند الضرورة”.

وأضاف، أنه “نحن في فترة حصاد ولا نحتاج مياه للزراعة”، مشيرا الى أنه “بعد شهرين ستكون مناسيب دجلة والفرات في أعلى مستوى لها”.

وتابع أن “تخفيض مناسيب نهري دجلة والفرات من ضمن خطة الوزارة”، لافتا الى أن “الوزارة استطاعت تأمين خطة مائية استثنائية، وأسسنا المركز البحثي المشترك وهو مختص بشؤون المياه”.

وأكد رشيد أنه “لن يكون هناك لسان ملحي في البصرة خلال هذا الصيف”، لافتا الى أنه “لا توجد ضرورة لإنشاء المجلس الأعلى للمياه”.

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