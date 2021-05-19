الكاظمي يؤشر فوضى بالتخطيط تسببت بالمشاكل ويطرح حلا بديلا عن السلاح المنفلت

2021/05/19 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الاربعاء، إن هناك فوضى بالتخطيط

في العراق تسببت بتراكم عدد كبير من

المشاكل، مشيرا الى أن السلاح والتصفية

ليس حلاً.

وأوضح الكاظمي خلال عدة لقاءات اجراها

مع ع

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