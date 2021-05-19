"سرايا القدس" تقصف مواقع إسرائيلية بقذائف الهاون وبرشقات صاروخية

2021/05/19 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأربعاء،

قصف مواقع، "مارس" الجديد بشرقي خان

يونس، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف

الهاون الثقيلة.

هذا وأفادت "سرايا القدس" بأنه "تم رصد

هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير

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