رئيس الوزراء: العراق صدر محاصيل زراعية لدول الجوار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

2021/05/19 | 11:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة قدمت الدعم للمزارعين عبر منع استيراد بعض المنتوجات الزراعية، كما تم توفير قروض ومساعدات للمزارعين لتطوير عملهم وزيادة الإنتاج الزراعي.وأضاف الكاظمي، خلال عدة لقاءات أجراها …

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