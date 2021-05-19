مقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.. ومبادرة فرنسية لوقف إطلاق النار

2021/05/19 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 6 أشخاص في الأقل في غارات إسرائيلية على منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة . وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا للمسلحين حول بلدتي خان يونس ورفح، حيث شاركت 52 طائرة في قصف 40 هدفا تحت الأرض على مدى 25 دقيقة.

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