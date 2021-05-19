أسباب وأعراض سرطانات الجلد من نوع الميلانوما - مصعب قاسم عزاوي

2021/05/19 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.أعراض سرطان الجلد من نوع الميلانوماالعلامة الأولى لسرطان الجلد من نوع الميلانوما غالباً ما تكون شامة جديدة أو تغير في مظهر الشامة الموجودة لديك.عادة ما تكون الشامات الطبيعية لها شكل دائري أو بيضاوي مع حافة ناعمة، وليست أكبر من 6 ملم (1/ ......





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