التصدي للمال السياسي والسلاح المنفلت ضرورة ملحة لنجاح الانتخابات - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/19 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي التبجح والأنا وسوف نختفي في ظل الواقع الذي يعيشه الشعب ولا يتغير لأن السلاح المنفلت يستعرض في شوارع بغداد ضارباً عرض الحائط ومتحدياً القانون وهيبة الدولة والقاتل يرتكب جريمته ضد الناشطين ببرودة أعصاب وكأنه يقوم بعملية صيد في الغابة وتسعة وثمانون محاولة اغتيال لناشطين وإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة خلال النصف السنة الأخيرة لعهد حكومة عادل عبد المهدي التي أجبرت على الاستقالة من قبل (ثورة الجوع والغضب ......





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