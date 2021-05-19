الطاقة النيابية توجه وزارة النفط بتطوير الانتاج والابتعاد عن الاستيراد

2021/05/19 | 12:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، وزارة النفط بتطوير الانتاج والابتعاد عن الاستيراد، فيما أشارت إلى أنه من المفترض أن يصدر العراق بين الأربعة إلى خمسة ملايين برميل يومياً.وقال عضو اللجنة النائب محمد ابو الهيل في تصريح صحفي، أن “العراق هو واحد من الدول الرئيسة في منظمة اوبك لما يملكه من مخزون […]

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