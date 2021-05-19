2021/05/19 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

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تشييع جثمان طفلة عمرها 3 سنوات استشهدت في غارات الاحتلال على منزلها بمدينة غزة

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