الحكومة الألمانية تحظر 3 جمعيات مقربة من ’حزب الله’

2021/05/19 | 12:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، حظر 3 جمعيات مقربة من حزب الله اللبناني المصنف "إرهابيا" في المانيا.

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وكتب وزير الداخلية هورست زيهوفر في تغريدة على موقع تويتر "اس، إذ أسفرت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين عن وقوع اشتباكات واعتقالات.

وفي الأسبوع الماضي، أحرق متظاهرون الأعلام الإسرائيلية أمام المعابد اليهودية في مدينتي بون ومونستر.

وقال المتحدث باسم أنغيلا ميركل في ذلك الوقت: "ديمقراطيتنا لن تتسامح مع المظاهرات المعادية للسامية".

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