قوة مشتركة تداهم ورشة التفخيخ الخاصة بما تسمى ولاية الجنوب في بغداد

2021/05/19 | 12:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، ان الاستخبارات العسكرية وقوة من قيادة عمليات بغداد، داهمتا ورشة التفخيخ الخاصة بما تسمى ولاية الجنوب وتستولى عليها بالكامل جنوب غربي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أنه “بعملية استخبارية نوعية مؤطرة بمعلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اشرت لمكان تواجد إحدى الورش الخاصة بالتفخيخ والتابعة لما تسمى ب (ولاية الجنوب)”.

واضافت “تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، وشروع مفارز من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٢٧ وقوة من السرية الرابعة للفوج ذاته بالتوجه نحو الهدف والقيام بمداهمة الورشة الواقعة في قرية الرحمة بمنطقة العناز بالرضوانية جنوب غربي بغداد في احد الدور العائدة لارهابي تم قتله عام ٢٠١١، ضبط بداخلها١١٥٠ قداحة تفجير .و٢٠ صاعق تفجير و٢٠٠٠ اطلاقةbkc.و٤٠ قنبرة هاون 60 ملم .



١٤ صاروخ قاذفة RBG7 .وشاشتين bkc وبندقيتين كلاشنكوف و٣ أشرطة عتاد أحادية و١٤ بدلة افغانية و٤ كسارات و٩ دروع وجعب، فضلا عن (كوسرة، ودريل، وسلك كورتكس، وقاطع دورات كهربائية، اسلاك لحيم ، اسلاك شعرية، عدة اوكسجين ، ناظور قناص ، سبطانة هاون 120ملم ،مخازن عتاد لبنادق مختلفة)”.

وبينت أن “مفارز هندسة الفرقة، تكفلت برفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها”.

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