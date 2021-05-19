الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أنفاق ومواقع حماس والجهاد في غزة

2021/05/19 | 12:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه واصل الليلة الماضية قصف أنفاق لحماس ومواقع لحماس والجهاد في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، أن مقاتلات حربية شنت خلال ساعات الليلة الماضية “عشرات الغارات على المرحلة الخامسة من مشروع المترو، الاسم الذي تطلقه إسرائيل على أنفاق الحركة، لحماس في جنوب قطاع غزة، حيث ضربت 52 طائرة خلال نحو 25 دقيقة نحو 40 هدفاً تحت أرضي تابع لحماس من خلال نحو 120 صاروخاً دقيقاً”.

وأضاف أن سلاح الجو كثف ضرباته بشكل محدد على أهداف حماس في رفح، وخانيونس، وأن الغارات طالت أهدافاً تحت الأرض، ومقار قيادة، وسيطرة ومواقع لحماس، إلى جانب استهداف مواقع أخرى للجهاد، وعدة مواقع لإطلاق صواريخ فوق، وتحت الأرض.

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