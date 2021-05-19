اطلاق جائزة الفنان صلاح داوده في كركوك

2021/05/19 | 12:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية الثقافة والفنون في كركوك التابعة لوزارة الثقافة والشباب لحكومة اقليم كوردستان تخصيص جائزة سنوية باسم الفنان الراحل صلاح داوده تكريما للمسیرة الفنية والتاريخ المشرف لهذا الفنان الذي قدم عطاءا كبیرا للفن الكوردي .

وقال الفنان سیروان بیلانه مدير الثقافة والفنون في كركوك لـ PUKmedia: ان الجائزة تقدم لاحد الفنانين الموسيقين يتم اختیاره من قبل لجنة مختصة من الفنانين .

وبين بيلانة انه وضمن الخطة السنوية لعام 2021، اقامت المديرية العديد من النشاطات الفنية والثقافية منها تقديم مسرحية واقامة ندوات ثقافية وآقامة معرض تشكيلي و آقامة مراسيم الذكری السنوية لوفاة الفنان صلاح داوده ، وفي النية اقامة كونسيرت غنائي واقامة المهرجان الشعري الرابع للشباب وملتقی للافلام السيمائية وتقديم مسرحية ضمن البرنامج المتبقي لهذا العام .

واضاف : لدينا تعاون واتصال جيد ودائم مع الجهات الفنية والثقافية في كركوك لخدمة الحركة الفنية والثقافية في المحافظة .

واختتم الفنان سیروان بیلانة حدیثه بالقول : نتمنی من جميع الجهات الفنية والثقافية الاستمرار بتقديم النشاطات الفنية والثقافية خاصة لدعم الشباب وذلك للخروج من الوضع المتآزم نوعا ما بسبب جائحة كورونا فضلا عن الدعم المادي القليل و التي تسبب في قلة النشاطات.

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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