فلسطين تتحدث عن موقف السيستاني تجاه الاحداث الجارية

2021/05/19 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل، أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية، مثمنا موقف العراق إزاء الاحداث الجارية في بلاده.

وقال عقل في حديث متلفز، ان "موقف العراق سواء كان حكوميا او حزبيا او شعبيا واضحا إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين"، لافتا إلى أن "موقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني كان واضحا أيضا ووحد المواقف العراقية إزاء الأحداث في فلسطين".

وأضاف، أن "وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا وضحت فيه موقف العراق من الاعتداءات الإسرائيلية، كما أن رئيسي الجمهورية والوزراء اجريا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني وعبرا عن تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني"، مؤكدا ان "هناك موقف واضح ايضا من قبل الشعب العراقي الذي عبرت عنه التظاهرات الاخيرة في بغداد والمحافظات، كما ان القوى السياسية العراقية اصدرت بيانات تضامنية، فضلا عن الاعلام العراقي الذي كان ملتهبا ومساندا لفلسطين".

واشار عقل الى ان "ما يحدث استمرار للمجزرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين"، مبينا ان "المواقف العربية متباينة وهناك 14 دولة دعت في مجلس الامن الى ايقاف الاعتداءات".



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