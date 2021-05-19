بالصور.. الكاظمي في منازل عدد من العائلات بمحافظة واسط

2021/05/19 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة لعدد من منازل المواطنين في إحدى القرى بمحافظة واسط.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أن الكاظمي "تفقد منازل عدد من المواطنين في قرية كريم الجاسم في ناحية الدبوني بمحافظة واسط".

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء "اطّلع على أوضاعهم واستمع الى مطالبهم الخدمية، ووجّه بتسهيل تلبيتها".

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