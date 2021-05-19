أكثر من ربع مليون اصابة جديدة بكورونا في الهند

2021/05/19 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم

الاربعاء، تسجيل أكثر من 267 ألف إصابة

جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات

الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز

عدد الوفيات اليومية إلى مستوى قياسي

جديد بلغ 4529 حالة.

وجاء

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