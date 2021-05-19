2021/05/19 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفصحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن عدد عدد جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال الأشهر الأربعة الماضية.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الجهات ذات العلاقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



الداخلية تفصح عن عدد جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال 4 أشهر المركز الخبري الوطني.

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