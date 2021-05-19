السعودية تطلق بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات الأجانب المحصنين القادمين للمملكة

2021/05/19 | 12:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الأربعاء، تعميما للناقلات الجوية وجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة؛ بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة.وأطلقت …

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