الكهرباء: نزاع عشائري يتسبب بانفصال خط ضغط فائق في البصرة

2021/05/19 | 12:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، بأن نزاعات عشائرية في الجنوب تسببت بانفصال خط الهارثة – قرنة 400 كي.في، الناقل للطاقة الكهربائية، لمحافظات البصرة وميسان وذي قار.وقالت الوزارة في بيان، إن “منظومة الطاقة الكهربائية تعرضت يوم أمس الى انفصال خط الضغط الفائق 400 كي في (هارثة / قرنة) الناقل للطاقة الكهربائية عن […]

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