الكاظمي: حرصنا على دعم الزراعة ونجحنا بالاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل

2021/05/19 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، حرص الحكومة على دعم الزراعة وتطويرها، مشيراً إلى النجاح بالاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل، فيما لفت إلى أن الانتخابات هي التي تغيّر الوضع للأحسن وليس السلاح.

وقال الكاظمي في كلمة خلال لقائه عدداً من خريجي كلية الزراعة والفلاحين في محافظة واسط، وتلقتها "الاقتصاد نيوز"، إن "أرض الرافدين مهد تطور الزراعة ومنشأ أقدم الحضارات النهرية، وأسلافكم هم من أسسوا الزراعة وتقنياتها وفنونها، والعراق أرض السواد لخصوبة أرضه"، مبيناً أن "العراق كان مخزنَ الغلال والحبوب في الشرق الأوسط، تصدر منه مختلف المحاصيل الزراعية، لكن للأسف تضررت الزراعة بسبب عقود طويلة من الحروب والصراعات".

وأضاف "ليس معقولاً ولا مقبولاً أن يستورد العراق محاصيل زراعية وقد كان منتجاً لها منذ بعيد الأزمان"، مشدداً على ضرورة "العمل وبذل كل الجهود لعودة العراق الى مكانته الزراعية في المنطقة".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة حرصت على دعم الزراعة وتطويرها، وقد نجحنا في الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل، بل تمكنا من تصدير محاصيل عدة إلى دول الجوار خلال العام الماضي"، لافتاً إلى "أننا قدَّمنا الدعم للمزارعين عبر منع استيراد بعض المنتوجات الزراعية، كما تمَّ توفير قروض ومساعدات للمزارعين لتطوير عملهم وزيادة الانتاج الزراعي".

وشدد الكاظمي على "تطوير العمل الزراعي في العراق، فمازال الكثير من طرق الزراعة تقليديَّاً"، موضحاً أنه "لا يمكن أن تنجح الزراعة في العراق من دون أن تتطور ومن دون ان تُفعَّل الصناعات الزراعية، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة تعمل الحكومة على توفيرها ودعمها للمستثمرين في الداخل والخارج".

وبين الكاظمي أن "نجاح كل هذه المشاريع يعتمد على جهودكم الجبارة وخبراتكم العملية والمهنية التي من خلالها ستبني العراق"، لافتاً إلى أن "هناك فوضى بالتخطيط في العراق تسببت بتراكم عدد كبير من المشاكل".

وتابع "نشدد على أهمية الاختصاص في العمل لنسير بالبلد الى دولة مؤسسات حقيقية، ونريد من الجميع ان يشارك ببناء العراق والسماح للكفاءات بأخذ مواقعهم"، مؤكداً "الاعتماد على النفط بشكل كلي تحول إلى جاذب للفساد ويجب أن نعتمد على بدائل حقيقية وأهمها الزراعة".

واكد الكاظمي على "اهمية ايقاف الهدر بالمياه واستخدام التقنيات الحديثة"، موضحاً أن "انعكاسات الوضع السياسي أدَّى إلى المشاكل التي نمرُّ بها، وتغيير الواقع يكون بالمشاركة الواسعة بالانتخابات".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "السلاح ليس حلاً، ولا فرض الإرادات عبر السلاح المنفلت يكون حلَّاً، ولا التصفية تكون حلَّاً، انما الانتخابات والمشاركها بها هي التي تغيّر الوضع نحو الأحسن".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة واسط، فيما وجَّه بمعالجة عقبات تسلُّم الحنطة من الفلاحين.

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