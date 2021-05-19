الطاقة النيابية: خطط العراق التصديرية للنفط غير مرضية

2021/05/19 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجهت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، وزارة النفط بتطوير الانتاج والابتعاد عن الاستيراد، فيما أشارت إلى أنه من المفترض أن يصدر العراق بين الأربعة إلى خمسة ملايين برميل يومياً.وقال عضو اللجنة النائب محمد ابو الهيل في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "العراق هو واحد من الدول الرئيسة في منظمة اوبك لما يملكه من مخزون نفطي وطاقات هائلة"، مبيناً أن "العراق مؤثر في اوبك ولكن المفاوض العراقي ضعيف".وأضاف أن "العراق لم تنقصه الخبرات ولا الامكانيات سوى الضعف في المفاوضين، مما أدى الى القلة في التصدير النفطي"، مشيراً إلى أن "العراق من المفترض له أن يصدِّر ما بين الأربعة الى خمسة ملايين برميل يومياً، أما التصدير الحالي فهو قليل ولا يغطي حاجات البلد اقتصادياً".وتابع أن "الموازنات دائماً تواجه العجز والخلل في دعم القطاعات الاقتصادية"، موضحاً أن "لجنة النفط والطاقة توصي وزارة النفط بضرورة تطوير الانتاج النفطي والغاز وتوفير حاجة المحطات من الغاز والابتعاد عن الاستيراد من الخارج".

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