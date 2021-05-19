نتانياهو في لقاء مع دبلوماسيين أجانب: نحاول القضاء على قدرات حماس العسكرية

2021/05/19 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، إن حماس والجهاد أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ.

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