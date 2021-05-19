الكاظمي يزور عددا من مواقع شركات الإنتاج الزراعي في واسط

2021/05/19 | 13:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، زيارة الى عدد من مواقع شركات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة واسط.وأكد الكاظمي بحسب البيان، “على اهمية النهوض بالواقع الزراعي في العراق الذي شهد تراجعا كبيرا خلال العقود الماضية نتيجة الحروب والصراعات، وايضا بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الذي حال دون ان يكون القطاع […]

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