ضبط مسافر صيني بحوزته مواد ممنوعة في مطار البصرة (صورة)

2021/05/19 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، ضبط أدوية بشرية متنوعة بحوزة مسافر صيني في محافظة البصرة.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آيار 2021)، إن "منفذ مطار البصرة الدولي ضبط أدوية بشرية متنوعة لا يسمح بأدخالها البلاد بحوزة مسافر صيني قادماً على متن الخطوط الجوية القطرية".

وبحسب البيان، "تم تنظيم محضر اصولي بحجز المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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