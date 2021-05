هاشتاك #انقذوا_الايزيديات_المختطفات‬⁩ من بين المتداول بـ 11.1 الف تغريدة

2021/05/19 | 13:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار هاشتاك حملة #انقذوا_الايزيديات_المختطفات‬⁩ من بين المتداول بـ 11.1 الف تغريدة بمنصة التويتر في العراق، بعد حملة بدها العراقيون للمطالبة بتسليط الضوء على ملف المختطفات الايزيديات وضرورة بدل الجهود الدولية والمحلية لانقاذهن.Today, there will be a campaign on social media to ask the Iraqi government and international community to search for Yezidi kidnapped missing..Please …

