2021/05/19 | 13:19 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – سنجار هاشتاك حملة #انقذوا_الايزيديات_المختطفات من بين المتداول بـ 11.1 الف تغريدة بمنصة التويتر في العراق، بعد حملة بدها العراقيون للمطالبة بتسليط الضوء على ملف المختطفات الايزيديات وضرورة بدل الجهود الدولية والمحلية لانقاذهن.
Today, there will be a campaign on social media to ask the Iraqi government and international community to search for Yezidi kidnapped missing..Please …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #انقذوا_الايزيديات_المختطفات من بين المتداول بـ 11.1 الف تغريدة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
Today, there will be a campaign on social media to ask the Iraqi government and international community to search for Yezidi kidnapped missing..Please …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #انقذوا_الايزيديات_المختطفات من بين المتداول بـ 11.1 الف تغريدة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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