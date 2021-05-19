الصحة: عودة الجماهير إلى الملاعب مرهونة بزيادة المتلقين للقاح

2021/05/19 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمَّار دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، الجماهير الرياضية بالاسراع لتلقي اللقاح سعياً لتخفيف الاجراءات الوقائية وعودة الجماهير الى مدرجات الملاعب من جديد.وقال البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" عدد متلقي اللقاح في العراق هو اقل من النصف مليون شخص ، ومن تلقى الجرعيتن هم ثمانين ألفاً وهذ العدد يشكل نسبة بعيدة جداً عن النسبة التي حددها خبراء الصحة العالمية وخبراء علم الوبائيات".واوضح البدر أن" النسبة التي تم تحديدها عالمياً تتراوح مابين الـ 80% و 85 % من متلقي اللقاح كجرعتين في المجتمع، بعدها من الممكن تخفيف الاجراءات الاحترازية وعودة الجماهير الى الملاعب " لافتاً إلى أن" هذا القرار مرهون بلجنة الصحة والسلامة العليا حصراً وحسب المستجدات الوبائية".وفي ختام حديثه دعا البدر جميع الجماهير الرياضية للمسارعة بتلقي اللقاحات للوصول الى النسبة المطلوبة .

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