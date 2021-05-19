2021/05/19 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين بالإرهاب، وضبطت أسلحة ومواد متفجرة بعدة مناطق.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالإرهاب وضبط أسلحة ومواد متفجرة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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