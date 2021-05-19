2021/05/19 | 13:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

365 مشاهدة

قتل واصيب نحو 8 اشخاص، الاربعاء، في حادث سير وقع على الطريق الرابط بين تكريت وكركوك.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (19 ايار 2021)، ان "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين تكريت وكركوك عند سلسلة جبال حمرين ما ادى الى مقتل 3 اشخاص واصابة 5 اخرين".

واضاف المصدر ان "الحادث جاء نتيجة (حفرة) في الطريق"، مؤكدا انه" تم اكساء الطريق منذ 30 يوما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('حفرة' تتسبب بمقتل واصابة 8 اشخاص على طريق كركوك - تكريت (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('حفرة' تتسبب بمقتل واصابة 8 اشخاص على طريق كركوك - تكريت (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).