النقل تكشف سعيها لتغيير اسعار تذاكر الخطوط الجوية العراقية

2021/05/19 | 13:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاربعاء، وجود جدية كبيرة لتخفيض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، مبينا ان هناك ضغوطات لارجاع شركة سيركو البريطانية لإدارة الرقابة الجوية في البلاد.

وقال الشبلي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (19 آيار 2021) ان ايرادات الخطوط الجوية العراقية تراجعت نظرا لتفشي وباء كورونا، معلنا وجود فساد كبير في ملف وكلاء الشركة، فيما لفت الى ان ملف رفع الحظر الاوروبي عن الطيران العراقي لا يزال يراوح في مكانه على الرغم من جهود الوزارة في اكمال جميع متطلبات المنظمة الدولية للطيران.

وعن خطط تخفيض اسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية العراقية، اوضح الشبلي ان "وزارة النقل وضعت برنامجا للتعاقد مع شركة جديدة غير شركة SITA المتعاقد معها سابقا بما يتعلق بحجوزات الطيران، ووضعنا نظاما جديدا فيه اسعار تذاكر مختلفة حتى خلال اليوم الواحد وفق جداول، وهناك اسعار منخفضة لرحلات تركيا والاردن ولبنان وايران والمانيا وكوبنهاغن".

وكشف عن "وجود جدية كبيرة على خفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين في شركة الخطوط الجوية العراقية ضمن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة".

ورأى وزير النقل ان "أسعار تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية جيدة، إلا أن الوزارة تعتزم اتخاذ جملة من الخطوات والإجراءات التي تصب في صالح المسافرين".

وحول ملف الاجواء العراقية وادارتها، بين وزير النقل ان "شركة الملاحة الجوية العراقية هي من تدير الاجواء العراقية اعتبارا من الاول من كانون الثاني الماضي بعد سنوات من العمل المشترك مع شركة سيركو البريطانية حيث ان شركة الملاحة الجوية باتت قادرة على ادارة الاجواء العراقية وبملاكات عراقي"، موضحا ان "شركة سيركو متعاقدة مع الوزارة في عام 2014 لتقديم خدمات التدريب و الرقابة الان لدينا 270 مراقبا جويا حاليا ولدينا اجواء آمنة ومسيطر عليها بالرادارات".

وذكر ان "شركة الملاحة الجوية، كانت قسما تابعا الى سلطة الطيران المدني، اما الان في شركة تضم مجلس ادارة والتي بدورها تعهدت بإدارة الاجواء، وترى عدم الحاجة لخدمات الشركة المذكورة، الا ان هناك ضغوطات كبيرة لاعادة عمل شركة سيركو مرة اخرى الى الرقابة الجوية".

واشار الى ان "الوزارة خولت شركة الملاحة الجوية باتخاذ القرار حول رغبتها باعادة التعاقد مع شركة سيركو للعمل مرة اخرى من عدمه، باعتبارها شركة تمويل ذاتي".

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