2021/05/19 | 13:27 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب عن محافظة ديالى، فرات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: نهر ديالى فقد 90% من إيراداته بسبب إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التميمي، اليوم الأربعاء، أن نهر ديالى
فقد 90% من إيراداته بسبب السدود
الإيرانية.
وقال التميمي، إن "نهر ديالى والذي يمثل
شريان الحياة في محافظة ديالى فقد 90% من
إيرادا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: نهر ديالى فقد 90% من إيراداته بسبب إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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