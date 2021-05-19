نائب: نهر ديالى فقد 90% من إيراداته بسبب إيران

2021/05/19 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة ديالى، فرات

التميمي، اليوم الأربعاء، أن نهر ديالى

فقد 90% من إيراداته بسبب السدود

الإيرانية.

وقال التميمي، إن "نهر ديالى والذي يمثل

شريان الحياة في محافظة ديالى فقد 90% من

إيرادا

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