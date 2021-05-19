الكاظمي يتفقد منازل عدد من المواطنين في واسط (صور)

2021/05/19 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة لعدد

من منازل المواطنين في إحدى القرى

بمحافظة واسط.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أن

الكاظمي "تفقد منازل عدد من المواطنين

في قرية كريم

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