بينهم أمراة.. الإطاحة بعصابة تستبدل العملة الحقيقية بمزيفة في بغداد

2021/05/19 | 13:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، الإطاحة بعصابة تستبدل العملة الحقيقية بمزيفة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، انه “بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود عصابة تقوم بعمليات نصب واحتيال عن طريق تبديل العملة الحقيقية بأخرى مزيفة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة بغداد الجديدة وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن، ماجد فالح نعمة، […]

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