2021/05/19 | 13:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، موعد انطلاق الرحلة الاخيرة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آيار 2021)، إنها "ستسير رحلة جوية يوم الجمعة الموافق 21 آيار 2021 لاجلاء العراقيين العالقين في الهند".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تحدد موعد انطلاق الرحلة الأخيرة لإجلاء العراقيين من الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تحدد موعد انطلاق الرحلة الأخيرة لإجلاء العراقيين من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).