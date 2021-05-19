الخبز المقدس يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان تورنتو السينمائي

2021/05/19 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الفيلم الوثائقي "الخبز المقدس" الذي أخرجه الراحل "رحيم ذبيحي"، وإنتاج "تورج أصلاني"، بالجائزة الذهبية وجائزة السلام وحقوق الإنسان في قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان "تورنتو" السينمائي الدولي بنسخته التاسعة والستين في إيطاليا.

"الخبز المقدس" Holy Bread آخر أعمال الراحل "رحيم ذبيحي"، من إنتاج "تورج أصلاني"، وإنتاج شركة أفلام "ماد موفي" MAAD Movie، شارك في أحدث حضور دولي له ممثلاً السينما الإيرانية، في قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان "ترنتو" Trento السينمائي الدولي التاسع والستين في إيطاليا وحصد جائزتين رئيسيتين في هذا الحدث السينمائي المرموق وأقدم مهرجان أوروبي مع موضوع ثقافة الجبال والطبيعة والمغامرة، بما في ذلك؛ تشمل الجائزة الذهبية البالغة 3000 يورو لأفضل فيلم ذهبي عن الحياة في الجبال في قسم "العيش في الجبال والناس في الجبال" وجائزة قدرها 500 يورو من جمعية ترنتو للسلام وحقوق الإنسان.

وتنافس الفيلم الايراني مع 13 فيلماً من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك؛ فرنسا والمغرب وسويسرا وإيطاليا وأوروغواي وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا والنمسا والولايات المتحدة وبولندا وبلغاريا وجرينلاند والصين وبلجيكا، وكانت الجائزة الكبرى من نصيبه.

ويتبنى مسؤولية التوزيع الدولي لهذا الفيلم الوثائقي تقع على عاتق شركة "تصویر جستر الهه بارسي" (إيلي إيمیج) Eli Image تحت إدارة "الهه نوبخت".

ويتألف أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الرئيسية لمهرجان تورينتو السينمائي الدولي التاسع والستين من: "آنه دلسيت" Anne Delset (مديرة فنية من فرنسا)، "سينزيا أنجيليني" Cinzia Angelini (مخرجة أفلام رسوم متحركة من إيطاليا)، "ماورا دلبرو" Maura Delpero (مخرج إيطالي)، "إميل هيرتلنج برونارد" Emile Hertling Péronard (منتج دنماركي) و"ناهوئل أوريا" Nahuel Uria (منتج ومخرج أرجنتيني).

مهرجان "تورنتو" السينمائي الدولي، من أقدم التظاهرات السينمائية في أوروبا، يسلط الضوء على ثقافة الجبال والطبيعة والمغامرة والاستكشاف؛ وتنعقد الفترة التاسعة والستون منه مع عرض 100 عمل لمخرجين من دول مختلفة في ثمانية أقسام مختلفة، بما في ذلك؛ قسم المسابقة الرئيسية هو "الأفلام الوثائقية والقصيرة"، قسم "العرض الخاص"، قسم "الأراضي الروائية"، قسم "الأفلام السينمائية"، قسم "مستقبل الناس في الأراضي الجبلية"، قسم "القصص والكتاب"، "أفلام وثائقية بيئية" كما توجد أقسام: "تغير المناخ" و"وجهة جرينلاند" عبر الإنترنت أقيمت من 9 إلى 16 مايو 2021 في ترنتو، شمال إيطاليا، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

PUKmedia منصور جهاني

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